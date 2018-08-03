"Вулверхэмптон" собирается обновить свой трансферный рекорд, купив воспитанника "Барселоны"

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"Вулверхэмптон" собирается обновить свой трансферный рекорд, купив воспитанника "Барселоны"

"Вулверхэмптон" хочет купить вингера "Мидлсбро" Адама Траоре, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, за воспитанника "Барселоны" "волки" готовы заплатить более 20 миллионов евро, которые прописаны в контракте футболиста в качестве суммы отступных.

Если сделка состоится, то она станет рекордной в истории "Вулверхэмптона".

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