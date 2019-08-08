"Вулверхэмптон" согласовал переход хавбека "Милана"

Теги вулверхэмптонмиланфранк кессьетрансферы

"Вулверхэмптон" согласовал переход хавбека "Милана"

Полузащитник "Милана" Франк Кессье может в ближайшее время сменить команду, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, ивуарийский хавбек близок к переходу в "Вулверхэмптон". Для оформления сделки сторонам осталось договориться об условиях личного контракта.

Между тем, клубы уже согласовали детали трансфера. "Волки" заплатят за 22-летнего футболиста 25 миллионов сразу и ещё 3 миллиона в виде бонусов.

В прошлом сезоне Кессье сыграл за "Милан" 42 матча, забил 7 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 33 миллиона евро.

Ранее "Вулверхэмптон" купил другого игрока "россонери" - форварда Патрика Кутроне.

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