"Вулверхэмптон" согласовал трансфер форварда "Милана"



Нападающий "Милана" Патрик Кутроне перейдет в "Вулверхэмптон", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По сведениям источника, английский клуб договорился о переходе футболиста за 18 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на четыре миллиона за счет бонусов. В ближайшее время форвард прилетит в Англию, чтобы пройти медицинское обследование.

21-летний Кутроне является воспитанником "Милан". В минувшем сезоне футболист провел за итальянский клуб 43 матча во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.

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