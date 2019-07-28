"Вулверхэмптон" согласовал трансфер форварда "Милана"
Нападающий "Милана" Патрик Кутроне перейдет в "Вулверхэмптон", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
По сведениям источника, английский клуб договорился о переходе футболиста за 18 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на четыре миллиона за счет бонусов. В ближайшее время форвард прилетит в Англию, чтобы пройти медицинское обследование.
21-летний Кутроне является воспитанником "Милан". В минувшем сезоне футболист провел за итальянский клуб 43 матча во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.
Не пропустите: "Милан" вступил в борьбу за Эриксена. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Эвертон" готов заплатить 62 миллиона евро за форварда "Кристал Пэлас"
-
"Зенит" обыграл "Оренбург", одержал третью победу на старте сезона
-
"Реал" отменил трансфер Бэйла в китайский клуб
-
Иньеста высказался об уходе из "Барселоны"
-
"Вулверхэмптон" согласовал трансфер форварда "Милана"
-
Стала известна сумма трансфера Кругового в "Зенит"
-
Рибери отказался перейти в "Монако"
-
"Милан" вступил в борьбу за Эриксена
-
1
Прилет Бэйла в Китай оказался вымышленным
-
Ройс - лучший игрок Бундеслиги в сезоне-2018/19 по версии журналистов
-
"Спартак" определился с датой отставки Кононова
-
Молодежка тульского "Арсенала" с рекордным счетом разгромила "Ростов"
-
Пике купил еще один футбольный клуб
-
Мексиканский вратарь завершил карьеру в 46 лет
-
"Наполи" пытается перехватить трансферную цель "Арсенала"
-
"Рома" предлагает "Ювентусу" обмен футболистами
-
М. Погба перешел в клуб из Реаля
-
У Алвеса есть план по возвращению в "Барселону"
-
"Шинник" впервые проиграл в ФНЛ в нынешнем сезоне
-
"Зенит" согласовал четвертый летний трансфер
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16