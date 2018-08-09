"Вулверхэмптон" согласовал трансфер Зинченко

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко в ближайшее время станет игроком "Вулверхэмптона", сообщает Sky News.

По информации источника, клубы согласовали трансфер 21-летнего украинца за 18 миллионов евро.

Впрочем, сделку ещё может сорвать сам Зинченко, который не хочет покидать "Сити".

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