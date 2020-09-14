"Вулверхэмптон" стартовал с победы в Премьер-лиге

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"Вулверхэмптон" стартовал с победы в Премьер-лиге

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги "Вулверхэмптон" на выезде обыграл "Шеффилд Юнайтед" со счетом 2:0. Победу "волкам" принесли голы Рауля Хименеса и Ромена Саисса.

"Шеффилд Юнайтед" – "Вулверхэмптон" - 0:2 (0:2)
Голы: Хименес, 3 - 0:1, Саисс, 6 - 0:2

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Марсал, Коуди, Боли, Саисс, Поденсе (Рубен Невеш, 76), Дендонкер, Траоре, Моутинью, Нету (Буур, 69), Хименес.

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