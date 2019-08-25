"Вулверхэмптон" сыграл вничью с "Бернли"

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"Вулверхэмптон" сыграл вничью с "Бернли"

"Вулверхэмптон" и "Бернли" закончили результативной ничьей в матче 3-го тура чемпионата Англии. 

"Вулверхэмптон" - "Бернли" - 1:1 (0:1)

Голы: Барнс, 13 - 0:1, Хименес, 90+7 (с пенальти) - 1:1.

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти (Траоре, 76), Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью (Дендонкер, 59), Невеш, Гиббс-Уайт (Педру Нету, 67), Хименес, Жота.

"Бернли": Поуп, Питерс, Ми, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Вуд, Гвюдмундссон (Леннон, 66), Барнс (Родригес, 78), Макнейл (Хендрик, 86).

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