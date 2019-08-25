"Вулверхэмптон" сыграл вничью с "Бернли"
"Вулверхэмптон" и "Бернли" закончили результативной ничьей в матче 3-го тура чемпионата Англии.
"Вулверхэмптон" - "Бернли" - 1:1 (0:1)
Голы: Барнс, 13 - 0:1, Хименес, 90+7 (с пенальти) - 1:1.
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти (Траоре, 76), Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью (Дендонкер, 59), Невеш, Гиббс-Уайт (Педру Нету, 67), Хименес, Жота.
"Бернли": Поуп, Питерс, Ми, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Вуд, Гвюдмундссон (Леннон, 66), Барнс (Родригес, 78), Макнейл (Хендрик, 86).
А еще: "Ньюкасл" обыграл "Тоттенхэм" в матче 3-го тура АПЛ | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|3
|9
|2
|Манчестер Сити
|3
|7
|3
|Арсенал Лондон
|3
|6
|4
|Лестер Сити
|3
|5
|5
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|3
|4
|9
|Кристал Пэлас
|3
|4
|10
|Борнмут
|3
|4
|11
|Эвертон
|3
|4
|12
|Челси
|3
|4
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|4
|14
|Бернли
|2
|3
|15
|Астон Вилла
|3
|3
|16
|Норвич Сити
|3
|3
|17
|Саутгемптон
|3
|3
|18
|Вулверхэмптон
|2
|2
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|20
|Уотфорд
|3
|0