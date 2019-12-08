"Вулверхэмптон" сыграл вничью с "Брайтоном" и упустил шанс вернуться на 5-е место в АПЛ
В матче 16-го тура чемпионата Англии "Брайтон" и "Вулверхэмптон" разошлись миром со счетом 2:2. В составе гостей дублем отметился Жота, у хозяев отличились Мопей и Преппер.
"Вулверхэмптон" занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 24 очка. "Брайтон" с 19 очками находится на 12-й позиции.
"Брайтон" - "Вулверхэмптон" - 2:2 (2:2)
Голы: Жота, 28 - 0:1, Мопей, 34 - 1:1, Преппер, 36 - 2:1, Жота, 44 - 2:2.
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Саисс, Хименес (Кутроне, 85), Траоре (Винагре, 90+3), Жота (Педру Нету, 77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|16
|46
|2
|Лестер Сити
|16
|38
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Тоттенхэм
|16
|23
|7
|Вулверхэмптон
|15
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Кристал Пэлас
|16
|22
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|11
|Арсенал Лондон
|15
|19
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|15
|18
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9