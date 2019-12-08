"Вулверхэмптон" сыграл вничью с "Брайтоном" и упустил шанс вернуться на 5-е место в АПЛ

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"Вулверхэмптон" сыграл вничью с "Брайтоном" и упустил шанс вернуться на 5-е место в АПЛ

В матче 16-го тура чемпионата Англии "Брайтон" и "Вулверхэмптон" разошлись миром со счетом 2:2. В составе гостей дублем отметился Жота, у хозяев отличились Мопей и Преппер.

"Вулверхэмптон" занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 24 очка. "Брайтон" с 19 очками находится на 12-й позиции.

"Брайтон" - "Вулверхэмптон" - 2:2 (2:2)
Голы: Жота, 28 - 0:1, Мопей, 34 - 1:1, Преппер, 36 - 2:1, Жота, 44 - 2:2.

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Саисс, Хименес (Кутроне, 85), Траоре (Винагре, 90+3), Жота (Педру Нету, 77).

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