"Вулверхэмптон" усилился хавбеком "Порту"

"Вулверхэмптон" подписал полузащитника "Порту" Рубена Невеша.

Как сообщает официальный сайт "волков", с 20-летним португальским хавбеком подписан пятилетний контракт.

Отмечается, что это рекордный трансфер в истории клуба, хотя его сумма не называется.

Невеш провёл за "Порту" 93 матча, а также на его счету два матча за сборную Португалии.

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