"Вулверхэмптон" усилился хавбеком "Порту"

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"Вулверхэмптон" усилился хавбеком "Порту""Вулверхэмптон" подписал полузащитника "Порту" Рубена Невеша.

Как сообщает официальный сайт "волков", с 20-летним португальским хавбеком подписан пятилетний контракт.

Отмечается, что это рекордный трансфер в истории клуба, хотя его сумма не называется.

Невеш провёл за "Порту" 93 матча, а также на его счету два матча за сборную Португалии.

Читайте: Невеш может перейти в "Вулверхэмптон" за 17 миллионов евро  | http://soccernews.ru

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