"Вулверхэмптон" установил уникальный рекорд АПЛ

"Вулверхэмптону" покорилось фантастическое достижение в субботнем матче 35-го тура английской Премьер-лиги против "Брайтона" (0:0).

Как сообщает Opta, "волки" в этой игре ни разу не нарушили правила, что является рекордом АПЛ.

Стоит отметить, что подобная статистика ведётся, начиная с сезона 2003/04. С тех пор было сыграно 6064 матча и ни в одном из них какой-либо команде не удалось отыграть 90 минут без фолов.

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