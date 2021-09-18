"Вулверхэмптон" уступил дебютанту АПЛ "Брентфорду"
Фото твиттер АПЛ
В рамках 5-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" потерпел домашнее поражение от "Брентфорда" со счётом 0:2.
Победу дебютанту Премьер-лиги принесли голы Айвена Тоуни и Бриана Мбемо.
"Вулверхэмптон" – "Брентфорд" - 0:2
Голы: 0:1 – 28, пенальти Тоуни, 0:2 – 34 Мбемо.
"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду (Фабиу Силва, 82), Коуди, Саисс (Хван Хи Чхан, 46), Килмен, Марсал (Поденсе, 72), Моутинью, Рубен Невеш, Хименес, Траоре, Тринкау.
"Брентфорд": Райя, Янссон (Йоргенсен, 82), Айер, Пиннок, Генри (Роэрслев, 75), Канос (Оньека, 68), Нергор, Янельт, Баптист, Тоуни, Мбемо.
Удаление: Баптист (64).
"Брентфорд" благодаря победе поднялся на 9-е место в таблице АПЛ. "Вулверхэмптон" идёт 14-м.
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