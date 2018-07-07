"Вулверхэмптон" увеличил предложение по Зинченко

Теги вулверхэмптонманчестер ситиалександр зинченко

"Вулверхэмптон" увеличил предложение по Зинченко

"Вулвехэмптон" всерьез настроен на подписание хавбека "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

Как сообщает Sky Sports, "волки" готовы заплатить за 21-летнего украинца 18 миллионов евро.

По информации ресурса, "горожане" отпустят Зинченко, так как в ближайшее время клуб подпишет Рияда Махреза из "Лестера".

Ранее сообщалось, что "Вулверхэмптон" предлагал за игрока 13,5 миллиона евро. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Официально: Паулиньо вернулся в "Гуанчжоу Эвергранд"

Официально: Паулиньо вернулся в "Гуанчжоу Эвергранд"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов