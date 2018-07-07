"Вулверхэмптон" увеличил предложение по Зинченко

"Вулвехэмптон" всерьез настроен на подписание хавбека "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

Как сообщает Sky Sports, "волки" готовы заплатить за 21-летнего украинца 18 миллионов евро.

По информации ресурса, "горожане" отпустят Зинченко, так как в ближайшее время клуб подпишет Рияда Махреза из "Лестера".

Ранее сообщалось, что "Вулверхэмптон" предлагал за игрока 13,5 миллиона евро. | http://soccernews.ru