"Вулверхэмптон" уверенно обыграл "Кристал Пэлас" в матче АПЛ

Теги вулверхэмптонкристал пэлас

"Вулверхэмптон" уверенно обыграл "Кристал Пэлас" в матче АПЛ

"Вулверхэмптон" обыграл "Кристал Пэлас" в матче 7-го тура чемпионата Англии.

В составе победителей голами отметились Райан Аит-Нури и Даниэл Поденсе.

"Вулверхэмптон" - "Кристал Пэлас" - 2:0 (2:0)

Голы: Аит Нури, 18 - 1:0, Поденсе, 27 - 2:0.

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Боли, Коади, Семеду, Аит Нури, Килмен, Дендонкер, Невеш, Хименес (Силва, 90+1), Поденсе (Жоау Моутинью, 76), Педру Нету (Траоре, 76).

"Кристал Пэлас": Гуаита, Данн, ван Анхолт, Клайн, Ридевалд, Куяте, Шлупп (Эзе, 65), Миливоевич, Таунсенд (Айю, 72), Заа, Батшуайи (Бентеке, 85).

"Вулверхэмптон" занимает 3 место в турнирной таблице АПЛ, лондонцы опустились на 9 строчку.

А еще: "Вулверхэмптон" и "Ньюкасл" не выявили победителя в матче АПЛ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Неймар готов подписать пятилетний контракт с ПСЖ

Неймар готов подписать пятилетний контракт с ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов