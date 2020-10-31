"Вулверхэмптон" уверенно обыграл "Кристал Пэлас" в матче АПЛ
"Вулверхэмптон" обыграл "Кристал Пэлас" в матче 7-го тура чемпионата Англии.
В составе победителей голами отметились Райан Аит-Нури и Даниэл Поденсе.
"Вулверхэмптон" - "Кристал Пэлас" - 2:0 (2:0)
Голы: Аит Нури, 18 - 1:0, Поденсе, 27 - 2:0.
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Боли, Коади, Семеду, Аит Нури, Килмен, Дендонкер, Невеш, Хименес (Силва, 90+1), Поденсе (Жоау Моутинью, 76), Педру Нету (Траоре, 76).
"Кристал Пэлас": Гуаита, Данн, ван Анхолт, Клайн, Ридевалд, Куяте, Шлупп (Эзе, 65), Миливоевич, Таунсенд (Айю, 72), Заа, Батшуайи (Бентеке, 85).
"Вулверхэмптон" занимает 3 место в турнирной таблице АПЛ, лондонцы опустились на 9 строчку.
А еще: "Вулверхэмптон" и "Ньюкасл" не выявили победителя в матче АПЛ| http://soccernews.ru
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