"Вулверхэмптон" вернет Кутроне из аренды

Итальянский нападающий "Вулверхэмптона" Патрик Кутроне вернется в клуб из аренды в "Фиорентине".

Английский клуб отозвал футболиста из аренды в связи с травмой черепа основного нападающего команды Рауля Хименеса.

В нынешнем сезоне 23-летний Кутроне провел за "Фиорентину" 13 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Вулверхэмптоном" действует до лета 2023 года.

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