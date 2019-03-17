"Вулверхэмптон" выбил "Манчестер Юнайтед" из Кубка Англии
В рамках 1/4 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" в гостях проиграл "Вулверхэмптону" со счётом 1:2 и вылетел из турнира.
Ворота "красных дьяволов" в последней четверти матча поразили Рауль Хименес и Диогу Жота, в компенсированное время один гол отыграл Маркус Рэшфорд.
"Вулверхэмптон" – "Манчестер Юнайтед" - 2:1
Голы: Хименес, 70 - 1:0, Диогу Жота, 76 - 2:0, Рэшфорд, 90 - 2:1.
"Вулверхэмптон": Радди, Боли, Кастро, Доэрти, Коуди, Моутинью, Саисс, Диогу Жота (Траоре, 87), Дендонкер, Рубен Невеш, Хименес.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Линделёф, Шоу, Диогу Далот, Смоллинг, Погба, Матич (Мата, 86), Лингард (Мактоминей, 86), Эррера (Перейра, 71), Мартиаль, Рэшфорд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Борнмут
|31
|38
|12
|Эвертон
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14