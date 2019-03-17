"Вулверхэмптон" выбил "Манчестер Юнайтед" из Кубка Англии

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"Вулверхэмптон" выбил "Манчестер Юнайтед" из Кубка Англии

В рамках 1/4 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" в гостях проиграл "Вулверхэмптону" со счётом 1:2 и вылетел из турнира.

Ворота "красных дьяволов" в последней четверти матча поразили Рауль Хименес и Диогу Жота, в компенсированное время один гол отыграл Маркус Рэшфорд.

"Вулверхэмптон" – "Манчестер Юнайтед" - 2:1

Голы: Хименес, 70 - 1:0, Диогу Жота, 76 - 2:0, Рэшфорд, 90 - 2:1.

"Вулверхэмптон": Радди, Боли, Кастро, Доэрти, Коуди, Моутинью, Саисс, Диогу Жота (Траоре, 87), Дендонкер, Рубен Невеш, Хименес.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Линделёф, Шоу, Диогу Далот, Смоллинг, Погба, Матич (Мата, 86), Лингард (Мактоминей, 86), Эррера (Перейра, 71), Мартиаль, Рэшфорд.

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