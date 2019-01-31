"Вулверхэмптон" выкупил игрока "Атлетико"

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"Вулверхэмптон" выкупил игрока "Атлетико"

"Вулверхэмптон" на своём официальном сайте объявил о трансфере защитника "Атлетико" Хонни Кастро.

"Волки" выкупили права на 24-летнего испанца за 20,6 миллионов евро, что стало повторением клубного рекорда.

"Вулверхэмптон" арендовал Кастро в июле прошлого года. Игрок провёл за английскую команду 22 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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