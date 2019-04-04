"Вулверхэмптон" выкупил Рауля Хименеса у "Бенфики"

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"Вулверхэмптон" выкупил Рауля Хименеса у "Бенфики"

"Вулверхэмптон" выкупил у "Бенфики" права на форварда Рауля Хименеса.

Как сообщает официальный сайт "волков", 27-летний мексиканец заключил с клубом соглашение до 2023 года. Трансфер игрока обошелся "Вулверхэмптону" в 38 миллионов евро.

В этом сезоне Хименес провел за клуб 37 игр, в которых отметился 15 забитыми мячами и 10 ассистами.

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