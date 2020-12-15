"Вулверхэмптон" вырвал победу у "Челси"

Теги вулверхэмптончелси

"Вулверхэмптон" вырвал победу у "Челси"13 тур АПЛ стартовал матчем между "Вулверхэмптоном" и "Челси". Нету на последних секундах принес победу хозяевам 2:1.

Это поражение оставило лондонцев на 5 строчке турнирной таблицы. В их активе 22 очка. Хозяева же занимают 9 место, набрав 20 баллов.

"Вулверхэмптон" - "Челси" 2:1 (0:0)

Голы: Жиру, 49 - 0:1, Поденсе, 66 - 1:1, Нету, 90+5 - 2:1

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Марсал, Семеду, Коуди, Саисс, Поденсе (Витинья, 90), Рубен Невеш, Нету, Дендонкер (Отасоуи, 46), Боли, Фабиу Силва (Траоре, 61).

"Челси": Менди, Чилуэлл, Зума, Тиаго Силва, Джеймс, Хавертц (Ковачич, 71), Канте, Маунт, Пулишич, Вернер, Жиру (Абрахам, 71).

Читайте также:  Петр Чех сыграл за резервную команду "Челси" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Экс-форварда "Спартака" Промеса выпустили на свободу

Экс-форварда "Спартака" Промеса выпустили на свободу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов