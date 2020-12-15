"Вулверхэмптон" вырвал победу у "Челси"
13 тур АПЛ стартовал матчем между "Вулверхэмптоном" и "Челси". Нету на последних секундах принес победу хозяевам 2:1.
Это поражение оставило лондонцев на 5 строчке турнирной таблицы. В их активе 22 очка. Хозяева же занимают 9 место, набрав 20 баллов.
"Вулверхэмптон" - "Челси" 2:1 (0:0)
Голы: Жиру, 49 - 0:1, Поденсе, 66 - 1:1, Нету, 90+5 - 2:1
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Марсал, Семеду, Коуди, Саисс, Поденсе (Витинья, 90), Рубен Невеш, Нету, Дендонкер (Отасоуи, 46), Боли, Фабиу Силва (Траоре, 61).
"Челси": Менди, Чилуэлл, Зума, Тиаго Силва, Джеймс, Хавертц (Ковачич, 71), Канте, Маунт, Пулишич, Вернер, Жиру (Абрахам, 71).
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|27
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|Челси
|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|Тоттенхэм
|27
|40
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|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18