"Вулверхэмптон" вырвал победу у "Челси"

13 тур АПЛ стартовал матчем между "Вулверхэмптоном" и "Челси". Нету на последних секундах принес победу хозяевам 2:1.



Это поражение оставило лондонцев на 5 строчке турнирной таблицы. В их активе 22 очка. Хозяева же занимают 9 место, набрав 20 баллов.

"Вулверхэмптон" - "Челси" 2:1 (0:0)

Голы: Жиру, 49 - 0:1, Поденсе, 66 - 1:1, Нету, 90+5 - 2:1

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Марсал, Семеду, Коуди, Саисс, Поденсе (Витинья, 90), Рубен Невеш, Нету, Дендонкер (Отасоуи, 46), Боли, Фабиу Силва (Траоре, 61).