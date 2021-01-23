"Вулверхэмптон" вышел в 1/8 Кубка Англии

Завершился матч 1/16 финала Кубка Англии между "Чорли", выступающем в 6 лиге и представителем АПЛ "Вулверхэмптом". Несмотря на громкое имя, гости смогли одержать лишь минимальную победу со счетом 1:0.



В 1/8 финала "волки" встретятся с победителем пары "Саутгемптон" - "Арсенал".

"Чорли" - "Вулверхэмптон" 0:1 (0:1)

Гол: Витинья, 12 - 0:1

"Чорли": Урвин, Бейнс (Миллер, 84), Холлс, Лэзер, Берч, Томлинсон, Шентон (Хенли, 84), Кэлвли, Холл (Смит, 87), Кардуэлл, Ньюби.