"Вулверхэмптон" вышел в 1/8 Кубка Англии

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"Вулверхэмптон" вышел в 1/8 Кубка АнглииЗавершился матч 1/16 финала Кубка Англии между "Чорли", выступающем в 6 лиге и представителем АПЛ "Вулверхэмптом". Несмотря на громкое имя, гости смогли одержать лишь минимальную победу со счетом 1:0.

В 1/8 финала "волки" встретятся с победителем пары "Саутгемптон" - "Арсенал".

"Чорли" - "Вулверхэмптон" 0:1 (0:1)

Гол: Витинья, 12 - 0:1

"Чорли": Урвин, Бейнс (Миллер, 84), Холлс, Лэзер, Берч, Томлинсон, Шентон (Хенли, 84), Кэлвли, Холл (Смит, 87), Кардуэлл, Ньюби.

"Вулверхэмптон": Радди, Хувер, Коуди, Килмен, Аит-Нури, Витинья (Траоре, 69), Дендонкер, Моутинью (Рубен Невеш, 68), Боли, Фабиу Силва, Кутроне (Нету, 68).

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