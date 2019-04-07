"Уотфорд" вышел в финал Кубка Англии благодаря победе над "Вулверхэмптоном"

В полуфинальном матче Кубка Англии "Уотфорд" победил "Вулверхэмптон" со счетом 3:2. Победу "шешням" принесли голы Жерара Деулофеу, который отметился дублем, и Троя Дини. У "волков" отличились Мэтт Доэрти и Рауль Хименеса.

В финале "Уотфорд" сыграет с "Манчестер Сити". Встреча состоится 18 мая в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

"Уотфорд" – "Вулверхэмптон" - 3:2 (0:1)

Голы: Доэрти, 36 - 0:1, Хименес, 62 - 0:2, Деулофеу, 79 - 1:2, Дини, 90+5 (с пенальти) - 2:2, Делоуфеу, 104 - 3:2

"Уотфорд": Гомес, Мариаппа, Холебас, Фемения, Кэткарт, Хьюз (Деулофеу, 66), Дукуре, Капу, Перейра, Дини, Грэй.

"Вулверхэмптон": Радди, Боли, Кастро, Доэрти, Коуди, Рубен Невеш (Беннетт, 86), Саисс, Диогу Жота (Кавалейру, 89), Дендонкер, Моутинью, Хименес.

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