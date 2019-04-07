"Уотфорд" вышел в финал Кубка Англии благодаря победе над "Вулверхэмптоном"
В полуфинальном матче Кубка Англии "Уотфорд" победил "Вулверхэмптон" со счетом 3:2. Победу "шешням" принесли голы Жерара Деулофеу, который отметился дублем, и Троя Дини. У "волков" отличились Мэтт Доэрти и Рауль Хименеса.
В финале "Уотфорд" сыграет с "Манчестер Сити". Встреча состоится 18 мая в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
"Уотфорд" – "Вулверхэмптон" - 3:2 (0:1)
Голы: Доэрти, 36 - 0:1, Хименес, 62 - 0:2, Деулофеу, 79 - 1:2, Дини, 90+5 (с пенальти) - 2:2, Делоуфеу, 104 - 3:2
"Уотфорд": Гомес, Мариаппа, Холебас, Фемения, Кэткарт, Хьюз (Деулофеу, 66), Дукуре, Капу, Перейра, Дини, Грэй.
"Вулверхэмптон": Радди, Боли, Кастро, Доэрти, Коуди, Рубен Невеш (Беннетт, 86), Саисс, Диогу Жота (Кавалейру, 89), Дендонкер, Моутинью, Хименес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал Лондон
|32
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|35
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|33
|14