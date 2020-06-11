"Вулверхэмптон" заинтересован в покупке нападающего "Эспаньола" У Лэя

"Вулверхэмптон" намерен приобрести форварда "Эспаньола" У Лэя. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, английский клуб хочет купить 28-летнего китайца этим летом. Стоит отметить, что сам футболист хочет остаться в испанском клубе.

В "Эспаньоле" футболист провел 38 матчей в нынешнем сезоне, отметившись 7 голами и 1 ассистом. Трансферная стоимость игрока - 8 миллионов евро. Его контракт с "Эспаньолом" рассчитан до конца 2020 года.

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