"Вулверхэмптон" заключил новый контракт с трансферной целью европейских топ-клубов

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"Вулверхэмптон" заключил новый контракт с трансферной целью европейских топ-клубов

"Вулверхэмптон" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с форвардом Раулем Хименесом.

Стороны заключили соглашение до лета 2024 года. Предыдущий договор истекал годом ранее.

29-летний Хименес выступает за "Вулверхэмптон" с 2018 года, сыграл 103 матча, забил 46 голов и сделал 18 ассистов.

Минувшим летом за мексиканцем охотились сразу пять европейских грандов - "Реал", "Барселона", "Ювентус", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

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