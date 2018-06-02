"Вулверхэмптон" заплатил 23 миллиона евро за двух футболистов

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"Вулверхэмптон" заплатил 23 миллиона евро за двух футболистов

"Вулверхэмптон" на своём официальном сайте объявил о выкупе защитника Вилли Боли и нападающего Беника Афобе.

За обоих футболистов "волки" в сумме заплатили около 23 миллионов евро.

Напомним, что права на 26-летнего Боли принадлежали "Порту", а 25-летний Афобе являлся игроком "Борнмута".

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