"Вулверхэмтон" арендовал экс-нападающего "Реала"

"Вулверхэмптон" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда "Реал Сосьедада" Виллиана Жозе.

Бывший игрок мадридского "Реала" присоединился к "волкам" на правах аренды до завершения текущего сезона.

У английского клуба будет право выкупа 29-летнего бразильца, чья рыночная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

Виллиан Жозе выступал за "Реал Сосьедад" с 2016 года, сыграл 170 матчей, забил 62 гола и сделал 15 ассистов.

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