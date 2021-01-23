"Вулверхэмтон" арендовал экс-нападающего "Реала"
"Вулверхэмптон" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда "Реал Сосьедада" Виллиана Жозе.
Бывший игрок мадридского "Реала" присоединился к "волкам" на правах аренды до завершения текущего сезона.
У английского клуба будет право выкупа 29-летнего бразильца, чья рыночная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.
Виллиан Жозе выступал за "Реал Сосьедад" с 2016 года, сыграл 170 матчей, забил 62 гола и сделал 15 ассистов.
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|Команда
|М
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
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|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18