"Манчестер Юнайтед" собирается отложить переговоры с Рэшфордом о долгосрочном контракте

Теги манчестер юнайтедмаркус рэшфорд

"Манчестер Юнайтед" собирается отложить переговоры с Рэшфордом о долгосрочном контракте

"Манчестер Юнайтед" не может договориться с нападающим Маркусом Рэшфордом о новом соглашении.

По сведениям Goal.com, в ближайшие время "красные дьяволы" планируют подписать с 21-летним игроком контракт на один год, пока не будет продвижений с долгосрочным соглашением.

Отметим, что "МЮ" предлагал Рэшфорду пятилетнее соглашение. Действующий контракт футболиста истекает в 2020 году.

В этом сезоне Рэшфорд провел 38 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 9 ассистов.

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