Сыграв в форме со львами молодежка "Енисея" прервала десятиматчевую серию без побед
В чемпионате молодежных команд "Енисей" одолел "Ростов".
Таким образом, молодежка красноярского клуба прервала десятиматчевую серию без побед. Последний раз "Енисей" выигрывал 28 сентября 2018 года.
Отметим, что "Енисей" впервые в этом сезоне играл в форме со львами.
"Енисей" - "Ростов" - 1:0
Голы: Захаров, 89 - 1:0.
По итогам тура "Енисей" с 16 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.
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