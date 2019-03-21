Сыграв в форме со львами молодежка "Енисея" прервала десятиматчевую серию без побед

В чемпионате молодежных команд "Енисей" одолел "Ростов".

Таким образом, молодежка красноярского клуба прервала десятиматчевую серию без побед. Последний раз "Енисей" выигрывал 28 сентября 2018 года.

Отметим, что "Енисей" впервые в этом сезоне играл в форме со львами.

"Енисей" - "Ростов" - 1:0

Голы: Захаров, 89 - 1:0.

По итогам тура "Енисей" с 16 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.

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