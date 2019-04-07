Стало известно, что Диего Коста сказал арбитру перед удалением
Главный судья матча "Барселона" - "Атлетико" (2:0) Хесус Хиль Мансано указал в отчете причину удаления Диего Косты.
"На 28-й минуте футболист Диего Коста получил красную карточку за слова: "Срал я на твою мать-шлюху", - говорится в отчете арбитра.
Отмечается, что специалисты прочли с губ Косты такие слова "la puta madre que te parió", что дословно переводится "чертова мать, которая родила тебя".
Теперь отставание "Атлетико" от лидирующей "Барселоны" составляет 11 очков.
Смотрите также видеообзор матча "Барселона" - "Атлетико". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|30
|70
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|30
|47
|5
|Валенсия
|31
|46
|6
|Севилья
|30
|46
|7
|Алавес
|30
|44
|8
|Атлетик Бильбао
|30
|43
|9
|Реал Сосьедад
|30
|40
|10
|Бетис
|30
|40
|11
|Эйбар
|31
|39
|12
|Леганес
|30
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|30
|32
|16
|Реал Вальядолид
|30
|30
|17
|Вильярреал
|30
|30
|18
|Сельта Виго
|30
|29
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|30
|23