Стало известно, что Диего Коста сказал арбитру перед удалением

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Стало известно, что Диего Коста сказал арбитру перед удалением

Главный судья матча "Барселона" - "Атлетико" (2:0) Хесус Хиль Мансано указал в отчете причину удаления Диего Косты.

"На 28-й минуте футболист Диего Коста получил красную карточку за слова: "Срал я на твою мать-шлюху", - говорится в отчете арбитра.

Отмечается, что специалисты прочли с губ Косты такие слова "la puta madre que te parió", что дословно переводится "чертова мать, которая родила тебя".

Теперь отставание "Атлетико" от лидирующей "Барселоны" составляет 11 очков.

Смотрите также видеообзор матча "Барселона" - "Атлетико". | http://soccernews.ru

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Если и в 30 лет Коста такой долбоёб, то дальше вряд ли что-то изменится.

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