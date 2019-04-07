Стало известно, что Диего Коста сказал арбитру перед удалением

Главный судья матча "Барселона" - "Атлетико" (2:0) Хесус Хиль Мансано указал в отчете причину удаления Диего Косты.

"На 28-й минуте футболист Диего Коста получил красную карточку за слова: "Срал я на твою мать-шлюху", - говорится в отчете арбитра.

Отмечается, что специалисты прочли с губ Косты такие слова "la puta madre que te parió", что дословно переводится "чертова мать, которая родила тебя".

Теперь отставание "Атлетико" от лидирующей "Барселоны" составляет 11 очков.

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