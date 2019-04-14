Карпин прокомментировал победу над "Спартаком"

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Карпин прокомментировал победу над "Спартаком"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвел итоги матча против "Спартака" (2:1).

"В первой половине встречи немного нервничали и это привело к ошибкам. Однако после перерыва ребята успокоились и игра стабилизировалась. Матч был трудным, но необходимо постоянно так играть.

Играли "автобусом"? Мы поставили трамвай, автобус, поезд. И?", - приводят слова Карпина российские СМИ.

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