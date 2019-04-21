Месси выбился в лидеры по голевым передачам среди футболистов топ-5 европейских чемпионатов

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Месси выбился в лидеры по голевым передачам среди футболистов топ-5 европейских чемпионатов

Капитан "Барселоны" Лионель Месси отметился ассистом в матче с "Реал Сосьедадом" (2:1).

Таким образом, 31-летний аргентинец сделал 13-ю голевую передачу в текущем сезоне Примеры.

Как сообщает Mister Chip, Месси выбился в лидеры по ассистам среди футболистов топ-5 европейских чемпионатов, деля первую строчку с хавбеком дортмундской "Боруссии" Джейдоном Санчо.

В этом сезоне Месси провел 43 игры, в которых отметился 45 голами и 21 ассистами.

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