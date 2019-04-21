"Интер" и "Милан" поборются за игрока донецкого "Шахтера"

Защитник "Шахтера" Исмаили может перебраться в итальянскую Серию А.

По сведениям Calciomercatoweb, борьбу за 29-летнего бразильца ведут "Интер" и "Милан". Соглашение Исмаили с "горняками" рассчитано до 2023 года. Клаусула прописанная в контракте игрока составляет 100 миллионов евро.

Исмаили перебрался в "Шахтер" в 2013 году. В этом сезоне на его счету 2 гола и 12 результативных передач в 33 играх.

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