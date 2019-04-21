"Барселона" установила новый запрет для игроков академии

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"Барселона" установила новый запрет для игроков академии

Руководство "Барселоны" ввело запрет для футболистов своей академии.

Сообщается, что теперь игрокам академии запрещено получать индивидуальные награды во время турниров. Боссы клуба руководствуются тем, что футбол - это коллективная игра. Они хотят, чтобы игроки переживали за командные успехи, а не индивидуальные.

Академия "Барселоны" является одной из лучших в мире. Напомним, что на ЧМ-2018 участвовало 12 воспитанников каталонской команды.

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