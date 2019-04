Каррера на русском языке поблагодарил за поздравления с днём рождения

Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера отреагировал на многочисленные поздравления с днем рождения.

Отметим, что итальянский специалист сделал это на двух языках - русском и английском.

"Thank you everybody for the birthday wishes! Спасибо всем за ваши добрые пожелания!" - написал Каррера в Instagram.

Напомним, что сегодня, 22 апреля, Карреру исполнилось 55 лет.

Последним местом работы Карреры был "Спартак", который он возглавлял с 2016 по 2018 год. Поде его руководством клуб становился чемпионом и выигрывал Суперкубок России.

