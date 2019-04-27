"Тоттенхэм" впервые проиграл на новом стадионе

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"Тоттенхэм" впервые проиграл на новом стадионе

В рамках 36-го тура АПЛ "Вест Хэм" добыл выездную победу над "Тоттенхэмом".

Отметим, что "Тоттенхэм" потерпел первое поражение на своем новом стадионе. Ранее в четырех матчах на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" "шпоры" одерживали победы.

После 36 туров "Тоттенхэм" занимает третью позицию в АПЛ, опережая "Челси" на три очка.

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