"Вильярреал" и "Уэска" не смогли выявить победителя (видео голов)

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"Вильярреал" и "Уэска" не смогли выявить победителя (видео голов)

В рамках 35-го тура испанской Примеры "Вильярреал" сыграл вничью с "Уэской". Турнирное положение команд осталось неизменным. "Вильярреал" по-прежнему занимает 14-е место, а "Уэска" - 18-е.

"Вильярреал" - "Уэска" 1:1

Голы: Форнальс, 30 - 1:0, Авила, 78 - 1:1

"Вильярреал": Фернандес, Альваро Гонсалес, Фунес Мори, Кинтилья, Марио Гаспар, Касерес (Тригерос, 84), Чуквуэзе, Касорла, Форнальс, Бакка (Морено, 56), Токо-Экамби (Педраса, 66).

"Уэска": Сантамария, Пулидо, Мирамон (Мантовани, 35), Эчейта, Галан, Гомес, Эррера, Аньор (Мелеро, 62), Феррейро, Авила, Гальего (Эрнандес, 62).

Предупреждения: Марио Гаспар (7), Форнальс (40), Галан (53), Токо-Экамби (56), Касерес (75), Эррера (86), Кинтилья (90).

Удаление: Пулидо (90).  

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