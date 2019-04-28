"Вильярреал" и "Уэска" не смогли выявить победителя (видео голов)
В рамках 35-го тура испанской Примеры "Вильярреал" сыграл вничью с "Уэской". Турнирное положение команд осталось неизменным. "Вильярреал" по-прежнему занимает 14-е место, а "Уэска" - 18-е.
"Вильярреал" - "Уэска" 1:1
Голы: Форнальс, 30 - 1:0, Авила, 78 - 1:1
"Вильярреал": Фернандес, Альваро Гонсалес, Фунес Мори, Кинтилья, Марио Гаспар, Касерес (Тригерос, 84), Чуквуэзе, Касорла, Форнальс, Бакка (Морено, 56), Токо-Экамби (Педраса, 66).
"Уэска": Сантамария, Пулидо, Мирамон (Мантовани, 35), Эчейта, Галан, Гомес, Эррера, Аньор (Мелеро, 62), Феррейро, Авила, Гальего (Эрнандес, 62).
Предупреждения: Марио Гаспар (7), Форнальс (40), Галан (53), Токо-Экамби (56), Касерес (75), Эррера (86), Кинтилья (90).
Удаление: Пулидо (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|34
|65
|4
|Хетафе
|35
|55
|5
|Севилья
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Реал Сосьедад
|35
|44
|10
|Эйбар
|35
|43
|11
|Эспаньол
|34
|43
|12
|Бетис
|34
|43
|13
|Леганес
|35
|42
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта Виго
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Уэска
|35
|30
|20
|Райо Вальекано
|34
|28