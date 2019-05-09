"Рома" вновь проявляет интерес к тренеру "Шахтера"

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"Рома" вновь проявляет интерес к тренеру "Шахтера"

"Рома" вновь заинтересована в приглашении главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки.

По сведениям Corriero dello Sport, "волки" вернулись к кандидатуре португальца после того, как не смогли договориться с Антонио Конте.

Напомним, что до конца сезона "Рому" будет возглавлять Клаудио Раньери, который ранее сменил на этой должности Эусебио Ди Франческо.

За три тура до конца "Рома" с 59 очками занимает шестое место в Серии А, которое гарантирует выход в отборочный раунд Лиги Европы.

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