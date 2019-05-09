Ананидзе заявил о желании вернуться в "Спартак"
Хавбек "Спартака" Джано Ананидзе заявил, что желает вернуться в московский клуб.
Напомним, что этот сезон 26-летний игрок на правах аренды провел в "Крыльях Советов".
"Сегодня узнал новость о том, что я не хочу вернуться в "Спартак". Это меня шокировало. Конечно же я хочу выступать за "Спартак" и доказать всем, что я заслуживаю находиться в таком великом клубе. К тому же, у меня еще два года по контракту. Хотелось бы чтобы в клубе мне предоставили шанс, ведь в прошлом году Кононов мне его не предоставил.
Также я хочу поблагодарить "Крылья Советов". Я хотел получить игровую практику и помочь клубу добиться поставленных целей, однако все же я желаю выступать за "Спартак", - приводят слова Ананидзе российские СМИ.
В этом сезоне Ананидзе принял участие в 11 матчах, забил один гол и отдал два ассиста.
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