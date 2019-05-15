"Атлетико" определил еще одного кандидата из Серии А на замену Гризманну

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"Атлетико" определил еще одного кандидата из Серии А на замену Гризманну

"Атлетико" продолжает поиски футболиста, способного заменить Антуана Гризманна, который принял решение покинуть клуб.

По сведениям Football Espana, на прицел "матрасников" попал экс-капитан "Интера" Мауро Икарди, у которого не так давно был конфликт с руководством клуба.

Отметим, что помешать "Атлетико" подписать Икарди могут "Реал" и "Ювентус".

В этом сезоне Икарди провел 35 матчей, в которых отметился 16 голами и 5 ассистами.

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