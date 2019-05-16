СМИ: "Реал" подписал контракт с Йовичем

Форвард "Айнтрахта" Лука Йович в ближайшее время должен стать футболистом "Реала".

По сведениям Sky Germany, 21-летний серб уже заключил с мадридским клубом пятилетний контракт, по которому он будет зарабатывать 10 миллионов евро в год.

Трансфер Йовича обойдется "Реалу" в 60 миллионов евро, из которых 48 миллионов достанется "Айнтрахту", а 12 миллионов экс-клубу игрока - "Бенфике".

В этом сезоне на счету Йовича 27 забитых мячей и 7 результативных передач в 45 играх.

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