СМИ: "Реал" подписал контракт с Йовичем

Теги реал мадридлука йовичайнтрахт франкфурттрансферы

СМИ: "Реал" подписал контракт с Йовичем

Форвард "Айнтрахта" Лука Йович в ближайшее время должен стать футболистом "Реала".

По сведениям Sky Germany, 21-летний серб уже заключил с мадридским клубом пятилетний контракт, по которому он будет зарабатывать 10 миллионов евро в год.

Трансфер Йовича обойдется "Реалу" в 60 миллионов евро, из которых 48 миллионов достанется "Айнтрахту", а 12 миллионов экс-клубу игрока - "Бенфике".

В этом сезоне на счету Йовича 27 забитых мячей и 7 результативных передач в 45 играх.

Читайте также: Зидан хочет видеть в "Реале" второго бомбардира Лиги 1. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ не будет покупать Гризманна

ПСЖ не будет покупать Гризманна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 37 86
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 37 75
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 37 68
4 Валенсия Валенсия 37 58
5 Хетафе Хетафе 37 58
6 Севилья Севилья 37 56
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 37 53
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 37 50
9 Эспаньол Эспаньол 37 50
10 Алавес Алавес 37 47
11 Эйбар Эйбар 37 46
12 Леганес Леганес 37 45
13 Бетис Бетис 36 44
14 Вильярреал Вильярреал 37 43
15 Леванте Леванте 37 43
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 37 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 37 40
18 Жирона Жирона 37 37
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 37 31
20 Уэска Уэска 36 30
Полная таблица

топ-5 тегов