Силвиньо - новый тренер "Лиона"

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Силвиньо - новый тренер "Лиона"

Экс-футболист "Барселоны" и "Манчестер Сити" Силвиньо станет новым главным тренером "Лиона".

Отметим, что на этом посту он сменит Бруно Женезио. С 2016 года Силвиньо входил в тренерский штаб сборной Бразилии.

Также известный игрок "Лиона" Жуниньо Пернамбукано займет должность спортивного директора клуба.

За тур до конца чемпионата "Лион" уже обеспечил себе третье место, позволяющее попасть в отборочный раунд Лиги Чемпионов.

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