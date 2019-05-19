Дани Алвес хочет перебраться в АПЛ
Защитник ПСЖ Дани Алвес задумался над уходом из клуба.
Как сообщает Le10SPort, 36-летний бразилец хотел бы завершить свою европейскую карьеру в Англии и его агент уже начал поиски подходящего клуба. Напомним, что в прошлом году Алвесом интересовался "Манчестер Сити".
Контракт Алвеса с ПСЖ истекает предстоящим летом. В этом сезоне он провел 31 игру, в которых отметился тремя забитыми мячами и 7 ассистами.
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"Удинезе" – СПАЛ - 3:2, "Дженоа" – "Кальяри" - 1:1, "Сассуоло" – "Рома" - 0:0 (видеообзоры матчей)
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"Эспаньол" – "Реал Сосьедад" - 2:0, "Вальядолид" – "Валенсия" - 0:2, "Хетафе" – "Вильярреал" - 2:2, "Севилья" – "Атлетик" - 2:0 (видеообзоры матчей)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|37
|91
|2
|Лилль
|37
|75
|3
|Лион
|37
|69
|4
|Сент-Этьен
|37
|65
|5
|Монпелье
|37
|59
|6
|Марсель
|37
|58
|7
|Ним
|37
|53
|8
|Ницца
|37
|53
|9
|Реймс
|37
|52
|10
|Ренн
|37
|49
|11
|Нант
|37
|48
|12
|Страсбур
|37
|46
|13
|Анжер
|37
|45
|14
|Бордо
|37
|38
|15
|Тулуза
|37
|38
|16
|Монако
|37
|36
|17
|Амьен
|37
|35
|18
|ФК Кан
|37
|33
|19
|Дижон
|37
|31
|20
|Генгам
|37
|27