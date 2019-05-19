Дани Алвес хочет перебраться в АПЛ

Теги псждани алвес

Дани Алвес хочет перебраться в АПЛ

Защитник ПСЖ Дани Алвес задумался над уходом из клуба.

Как сообщает Le10SPort, 36-летний бразилец хотел бы завершить свою европейскую карьеру в Англии и его агент уже начал поиски подходящего клуба. Напомним, что в прошлом году Алвесом интересовался "Манчестер Сити".

Контракт Алвеса с ПСЖ истекает предстоящим летом. В этом сезоне он провел 31 игру, в которых отметился тремя забитыми мячами и 7 ассистами.

Читайте также: Друг Неймара: "Он всегда говорил, что, после ухода из футбола, займется покером". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Силвиньо - новый тренер "Лиона"

Силвиньо - новый тренер "Лиона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 37 91
2 Лилль Лилль 37 75
3 Лион Лион 37 69
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 37 65
5 Монпелье Монпелье 37 59
6 Марсель Марсель 37 58
7 Ним Ним 37 53
8 Ницца Ницца 37 53
9 Реймс Реймс 37 52
10 Ренн Ренн 37 49
11 Нант Нант 37 48
12 Страсбур Страсбур 37 46
13 Анжер Анжер 37 45
14 Бордо Бордо 37 38
15 Тулуза Тулуза 37 38
16 Монако Монако 37 36
17 Амьен Амьен 37 35
18 ФК Кан ФК Кан 37 33
19 Дижон Дижон 37 31
20 Генгам Генгам 37 27
Полная таблица

топ-5 тегов