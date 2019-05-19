Дани Алвес хочет перебраться в АПЛ

Защитник ПСЖ Дани Алвес задумался над уходом из клуба.

Как сообщает Le10SPort, 36-летний бразилец хотел бы завершить свою европейскую карьеру в Англии и его агент уже начал поиски подходящего клуба. Напомним, что в прошлом году Алвесом интересовался "Манчестер Сити".

Контракт Алвеса с ПСЖ истекает предстоящим летом. В этом сезоне он провел 31 игру, в которых отметился тремя забитыми мячами и 7 ассистами.

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