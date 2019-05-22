Варан: "Азару и Погба всегда найдется место в "Реале"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан высказался о возможных трансферах хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и вингера "Челси" Эдена Азара.

"Для таких хороших футболистов как Азар и Погба всегда найдется место в "Реале". Однако у нас в команде высокая конкуренция. Азара я знаю давно. Он сейчас на пике карьеры. Когда на ЧМ-2018 мы играли с Бельгией, мы понимали, что нам нужна особая стратегия, чтобы обезвредить Азара", - цитирует Варана Marca.

В этом сезоне Погба провел 47 матчей, в которых отметился 16 голами и 11 результативными передачами.

На счету Азара 19 забитых мячей и 16 ассистов в 51 игре.

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