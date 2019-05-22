"Шахтер" сыграл вничью с "Лионом" и другие результаты 30-го тура РПЛ

Представляем результаты 30-го тура УПЛ.

Уже стало известно, что "Александрия" гарантировала себе третье место и сыграет в групповом этапе Лиги Европы. "Заря" и "Мариуполь" также вышли в Лигу Европы, однако их ожидает отборочный раунд.

"Шахтер" - "Динамо" 1:1

Голы: Цыганков, 37 - 0:1, Тете, 50 - 1:1

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Алан Патрик (Коваленко, 75), Маркос Антонио, Тете, Соломон (Ордец, 66), Фернандо (Дентиньо, 46), Кайоде.

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Сидклей, Шепелев, Сидорчук, Цыганков, Андриевский, Де Пена, Беседин (Шапаренко, 65).

Предупреждения: Хочолава, Патрик, Фернандо, Тете, Дентиньо - Цыганков, Шепелев, Шабанов, Андриевский, Шапаренко, Сидклей.

Удаления: Шабанов (45), Хочолава (63).



"Мариуполь" - "Александрия" 1:1

Голы: Пихаленок, 29 - 1:0, Запорожан (пен), 45 - 1:1

"Мариуполь": Худжамов, Полегенько, Чоботенко, Яворский, Горбунов (Тищенко, 81), Игнатенко, Пихаленок, Федорчук (Вакула, 60), Мишнев, Зубков, Фомин (Борячук, 61).

"Александрия": Панькив, Лучкевич, Микицей, Бухал, Пашаев, Банада, Запорожан, Задерака (Гречишкин, 60), Пономарь, Протасов (Шастал, 73), Ситало (Довгий, 88).



"Львов" - "Заря" 0:0

"Львов": Сарнавский, Адамюк, Борзенко, Насонов, Парамонов, Шина (Висенте, 73), Приймак (Пентелейчук, 83), Мартан, Пернамбуко, Липе (Кадина, 62), Алваро.

"Заря": Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Белый, Михайличенко, Силас (Кочергин, 78), Арвеладзе, Караваев, Леднев (Кабаев, 56), Хомченовский, Будковский (Громов, 46).

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