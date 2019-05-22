Тульский "Арсенал" попал в Лигу Европы
Тульский "Арсенал" благодаря поражению "Урала" в Кубке России обеспечил себе место в Лиге Европы на следующий сезон.
Если бы "Урал" смог одолеть "Локомотив" в финале, то получил бы путевку в еврокубки. Однако они проиграли и место в Лиге Европы перешло шестому месту РПЛ - "Арсеналу".
Напомним, что в Лиге Чемпионов Россию представят "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар", а в Лиге Европы - "Спартак", ЦСКА и "Арсенал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|29
|61
|2
|Краснодар
|29
|53
|3
|Локомотив Москва
|29
|53
|4
|Спартак Москва
|29
|49
|5
|ЦСКА Москва
|29
|48
|6
|Арсенал Тула
|29
|45
|7
|Ростов
|29
|41
|8
|Оренбург
|29
|40
|9
|Ахмат
|29
|39
|10
|Рубин
|29
|36
|11
|Урал
|29
|35
|12
|Динамо Москва
|29
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Анжи
|29
|21
|16
|Енисей Красноярск
|29
|20