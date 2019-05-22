Тульский "Арсенал" попал в Лигу Европы

Тульский "Арсенал" благодаря поражению "Урала" в Кубке России обеспечил себе место в Лиге Европы на следующий сезон.

Если бы "Урал" смог одолеть "Локомотив" в финале, то получил бы путевку в еврокубки. Однако они проиграли и место в Лиге Европы перешло шестому месту РПЛ - "Арсеналу".

Напомним, что в Лиге Чемпионов Россию представят "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар", а в Лиге Европы - "Спартак", ЦСКА и "Арсенал".

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