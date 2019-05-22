Тер Штеген пропустит финал Кубка Испании

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген не сможет принять участие в финале Кубка Испании.

Как сообщает твиттер клуба, немецкий голкипер не успевает восстановиться от травмы колена и таким образом, пропустит последний матч "Барселоны" в этом сезоне.

Напомним, что финальный поединок против "Валенсии" состоится 25 мая в 21:00 (мск).

В нынешнем сезоне тер Штеген провел 49 матчей, из них в 23 он отстоял на ноль.

Читайте также: Умтити и Ракитич намерены остаться в "Барселоне". | http://soccernews.ru