Тер Штеген пропустит финал Кубка Испании

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Тер Штеген пропустит финал Кубка Испании

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген не сможет принять участие в финале Кубка Испании.

Как сообщает твиттер клуба, немецкий голкипер не успевает восстановиться от травмы колена и таким образом, пропустит последний матч "Барселоны" в этом сезоне.

Напомним, что финальный поединок против "Валенсии" состоится 25 мая в 21:00 (мск).

В нынешнем сезоне тер Штеген провел 49 матчей, из них в 23 он отстоял на ноль.

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