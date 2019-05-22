Дель Боске подвел итоги сезона в Ла Лиге

Известный испанский специалист Висенте Дель Боске поделился мнением о завершившемся сезоне Примеры.

"Барселона" - лучшая команда сезона, ведь они стали чемпионами, демонстрировали качественный футбол и одерживали прекрасные победы. Однако чемпионат выдался странным, из-за "Реала", который находился низко в турнирной таблице.

Это плохо, когда в команде за один сезон было три тренера. Я не буду критически отзываться об этом, ведь сам попадал в такую ситуацию. Зидан не будет спрашивать у меня совета. У "Реала" отличный состав, который летом немного обновят. Работать в таком клубе - огромная ответственность и люди, руководящие "Реалом", должны справиться", - приводит слова Дель Боске Marca.

Напомним, что в Испании осталось провести финал Кубка Короля, в котором встретятся "Барселона" и "Валенсия".

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