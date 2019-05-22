Дель Боске подвел итоги сезона в Ла Лиге
Известный испанский специалист Висенте Дель Боске поделился мнением о завершившемся сезоне Примеры.
"Барселона" - лучшая команда сезона, ведь они стали чемпионами, демонстрировали качественный футбол и одерживали прекрасные победы. Однако чемпионат выдался странным, из-за "Реала", который находился низко в турнирной таблице.
Это плохо, когда в команде за один сезон было три тренера. Я не буду критически отзываться об этом, ведь сам попадал в такую ситуацию. Зидан не будет спрашивать у меня совета. У "Реала" отличный состав, который летом немного обновят. Работать в таком клубе - огромная ответственность и люди, руководящие "Реалом", должны справиться", - приводит слова Дель Боске Marca.
Напомним, что в Испании осталось провести финал Кубка Короля, в котором встретятся "Барселона" и "Валенсия".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32