Экс-игрок "Спартака" Веллитон сменил клуб в ОАЭ

Экс-игрок "Спартака" Веллитон стал футболистом "Аль-Васла".

До этого 32-летний бразилец выступал за другой клуб ОАЭ "Аль-Шарджи", в составе которого выиграл чемпионат и занял второе место в списке лучших бомбардиров турнира (20 забитых мячей в 26 матчах).

Отметим, что "Аль-Васл" финишировал в чемпионате на девятой позиции.

Напомним, что Веллитон играл за "Спартак" с 2007 по 2014 год. За московский клуб он провел более 100 матчей и забил 56 голов.

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