Экс-игрок "Спартака" Веллитон сменил клуб в ОАЭ

Теги веллитонспартак москвааль-васл

Экс-игрок "Спартака" Веллитон сменил клуб в ОАЭ

Экс-игрок "Спартака" Веллитон стал футболистом "Аль-Васла".

До этого 32-летний бразилец выступал за другой клуб ОАЭ "Аль-Шарджи", в составе которого выиграл чемпионат и занял второе место в списке лучших бомбардиров турнира (20 забитых мячей в 26 матчах).

Отметим, что "Аль-Васл" финишировал в чемпионате на девятой позиции.

Напомним, что Веллитон играл за "Спартак" с 2007 по 2014 год. За московский клуб он провел более 100 матчей и забил 56 голов.

Читайте также: Футбол XXI века: ПСЖ (2015-2019). | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Английские клубы готовы бойкотировать еврокубки из-за изменений формата Лиги Чемпионов

Английские клубы готовы бойкотировать еврокубки из-за изменений формата Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов