Баринов: "Лучше сыграть с "Чертаново", чем провести двусторонку"

Хавбек сборной России Дмитрий Баринов дал комментарии после игры против "Чертаново" (6:0).

"Я считаю, что лучше играть против каких-нибудь команд, чем проводить двусторонку. Так можно лучше проверить свои силы. К тому же, "Чертаново", наверное, было приятно встретиться со сборной России.

Услышать от Зобнина, что я выжигал очень приятно. Могу сказать, что мы выполнили установку Черчесова. Теперь главное забить в официальных матчах. Сейчас я не в лучших физических кондициях, однако у меня есть время набрать форму", - приводят слова Баринова российские СМИ.

Напомним, что 8 июня сборная России сыграет против Сан-Марино, а 11 июня против Кипра.

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