"Барселона" представила новую домашнюю форму

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"Барселона" представила новую домашнюю форму

"Барселона" показала новую домашнюю форму на следующий сезон.

Новая форма каталонцев выполнена в шашечку и в традиционных сине-гранатовых цветах.

Отмечается, что Nike создавая форму вдохновлялся самым населенным районом Барселоны - Эшампле.

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