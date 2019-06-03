"Ювентус" вступает в борьбу за Кулибали

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали попал в сферу интересов "Ювентуса".

По сведениям Tuttosport, чемпион Италии в ближайшее время начнет переговоры по трансферу сенегальца. Кроме того, руководство туринцев надеется, что возможный приход Маурицио Сарри на пост тренера команды поспособствует трансферу игрока.

Напомним, что Кулибали и Сарри знакомы по совместной работе в "Наполи". Трансферная стоимость футболиста оценивается в 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Кулибали два гола и два ассиста в 48 матчах.

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