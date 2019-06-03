ПСЖ лидирует в борьбе за Коутиньо

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ПСЖ лидирует в борьбе за Коутиньо

Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо, скорее всего, продолжит карьеру ПСЖ.

Как сообщает Sport.es, парижане являются лидерами в борьбе за футболиста. Отмечается, что ПСЖ единственный клуб готовый заплатить за бразильца требуемые 100 миллионов евро, а также при переезде во Францию Коутиньо сможет получать такую же большую зарплату, как и в "Барселоне".        

Напомним, что ранее интерес к Коутиньо проявляли "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

В завершившемся сезоне на счету Коутиньо 11 забитых мячей и 5 результативных передач в 54 матчах.

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