"Порту" вступил в борьбу за Зе Луиша
Форвард "Спартака" Зе Луиш может продолжить карьеру в "Порту".
Как сообщил главный спортивный редактор "Первого канала" Василий Конов, "драконы" уже сделали предложение по игроку. По мнению журналиста, трансфер в "Порту" является самым реальным вариантом для "Спартака" и Зе Луиша.
О сумме возможного трансфера и других деталях сделки пока не сообщается.
Отметим, что у Зе Луиша уже есть опыт выступлений в Португалии. До перехода в "Спартак" он играл за "Брагу".
Читайте также: "Галатасарай" договорился с Зе Луишем об условиях личного контракта. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|87
|2
|Порту
|34
|85
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|74
|4
|Брага
|34
|67
|5
|Витория Гимарайнш
|34
|52
|6
|Морейренсе ФК
|34
|52
|7
|Рио Аве
|34
|45
|8
|Боавишта
|34
|44
|9
|Белененсиш
|34
|43
|10
|Санта-Клара
|34
|42
|11
|Маритиму
|34
|39
|12
|Портимоненсе
|34
|39
|13
|Витория Сетубал
|34
|36
|14
|Дешпортиво Авеш
|34
|36
|15
|КД Тондела
|34
|35
|16
|Дешпортиво Чавес
|34
|32
|17
|Насьонал
|34
|28
|18
|Фейренсе
|34
|20