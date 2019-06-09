"Порту" вступил в борьбу за Зе Луиша

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"Порту" вступил в борьбу за Зе Луиша

Форвард "Спартака" Зе Луиш может продолжить карьеру в "Порту".

Как сообщил главный спортивный редактор "Первого канала" Василий Конов, "драконы" уже сделали предложение по игроку. По мнению журналиста, трансфер в "Порту" является самым реальным вариантом для "Спартака" и Зе Луиша.

О сумме возможного трансфера и других деталях сделки пока не сообщается.

Отметим, что у Зе Луиша уже есть опыт выступлений в Португалии. До перехода в "Спартак" он играл за "Брагу".

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